Economia Brasil cria mais de 100 mil empregos em agosto, melhor marca desde 2013 O mês também registrou o segundo melhor desempenho do ano atrás apenas de abril, quando a economia gerou 127 mil empregos formais

O mercado de trabalho criou 110.431 empregos com carteira assinada em agosto, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta sexta-feira 21, pelo Ministério do Trabalho. Esse é o melhor resultado para o mês desde agosto de 2013, quando foram gerados 127.648 empregos formais. O mês de agosto é o oitavo seguido com criação...