Economia Brasil começa a adotar placa do Mercosul a partir desta terça-feira (11) O primeiro Estado do País a adotar o novo modelo será o Rio de Janeiro, de forma não compulsória

As placas do Mercosul começarão a ser implementadas no Brasil a partir desta terça-feira (11). O primeiro Estado do País a adotar o novo modelo será o Rio de Janeiro, de forma não compulsória. A diferença mais visível na placa Mercosul é o fim da combinação alfanumérica com três letras e quatro números. Se a atual combinação se mantivesse, a estimativa é que ...