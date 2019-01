Economia Brasil é 5º país em ranking de uso diário de celulares no mundo Considerando todos os países analisados, os usuários de smartphones ficaram em média três horas por dia usando aplicativos móveis

Os brasileiros passaram mais de três horas por dia usando o celular em 2018. Essa média colocou o país em 5º lugar no ranking global de tempo dispendido com esse aparelho. O dado é do relatório Estado de Serviços Móveis, elaborado pela consultoria especializada em dados sobre aplicativos para dispositivos móveis App Annie, considerando um dos mais completos d...