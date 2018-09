Economia Bradespar e Litel pagam R$ 2,8 bilhões a Daniel Dantas Acordo entre sócios da Vale e dono da gestora Opportunity põe fim a uma disputa de dez anos; conhecido pelas brigas societárias que travou, Dantas tem hoje R$ 38 bilhões sob gestão da sua empresa e negócios que vão de fazendas a complexo de mineração

O empresário Daniel Dantas, dono do grupo Opportunity, embolsou na quarta-feira, 26, R$ 2,8 bilhões depois de acordo com os acionistas da mineradora Vale. O negócio - que envolve a Elétron, de Dantas; Bradespar, do Bradesco; e Litel, formada pelos fundos de pensão Previ, Petros, Funcef e Funcesp - foi homologado no fim do dia pela juíza Maria da Penha Mauro, da 5.ª V...