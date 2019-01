Economia Bradesco confirma mudanças na alta cúpula e redução de vice-presidências Quarteto de VPs será responsável por ajudar o banco e recuperar o posto de segundo banco mais rentável do Brasil

O Bradesco confirmou alterações na alta cúpula e a redução da quantidade de vice-presidências de seis para quatro, conforme antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) com exclusividade, no domingo, às 16h36. Com a reestruturação, a diretoria executiva do banco passa a ser focada em três grandes áreas de negócios (Varejo, Atacado e Alta R...