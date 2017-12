Bombeiros e Saneago terão concurso em 2018

Dois concursos públicos para provimento de vagas na administração direta e indireta do Estado de Goiás deverão ser realizados no primeiro semestre do próximo ano, para 274 vagas no Corpo de Bombeiros, para soldado e oficial, e 338 para a Saneago. Este último é o que está mais avançado. A banca já foi escolhida - será a Universidade Federal de Goiás (UFG) - e previsão de publicação do edital na sexta-feira (15), segundo o presidente da empresa, Jalles Fontoura.

O concurso para o corpo de Bombeiros foi autorizado em reunião na sexta-feira (8). Ontem, o comandante da corporação, coronel Carlos Helbingen Júnior, anunciou, em sua conta no Instagram, que entregou ao secretário de Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita, o despacho assinado pelo governador Marconi Perillo autorizando a realização do concurso. O documento, segundo Helbingen, será encaminhado à Escola de Governo para a elaboração do termo de referência, definindo a etapa inicial para o concurso.

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, ainda não há previsão de data para o lançamento do edital do concurso, mas a expectativa é de que as provas sejam realizadas no primeiro semestre de 2018. Das 274 vagas, 230 serão para a carreira de soldado (praças combatentes e músico), 20 para oficiais de comando, 12 para oficiais médicos e 12 para oficiais dentistas.

Saneago

O concurso da Saneago trará cargos para todos os níveis de escolaridade, com salários iniciais de R$ 2.263,64 para os de ensino fundamental; R$ 3.310,38 para nível médio; R$ 3.993,09 para cargos com formação técnica e R$ 8.907,02 para nível superior.

Os cargos anunciados pelo presidente da Saneago em diferentes ocasiões são para agente de operação, agente de saneamento, assistente de informática, técnico em eletrotécnica, técnico em telecomunicações, técnico em mecânica, técnico em edificações, técnico em agrimensura, técnico em mineração, laboratorista, técnico em química, técnico em controle ambiental, design gráfico, relações públicas, marketing, publicidade e propaganda, administrador, economista, contador, químico, farmacêutico generalista, bioquímico e biomédico, tecnólogo em saneamento, biólogo, médico do trabalho, analista de sistemas, engenheiro da computação, tecnólogo em processamento de dados, cientista da computação, advogado, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico e geólogo.

Cursinhos preparatórios de Goiânia já têm turmas para esses concursos.