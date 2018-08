Economia Bombeiros afirmam que há vítimas por causa de explosão em gasômetro da Usiminas Empresa havia informado anteriormente que ninguém tinha se ferido

A Usiminas confirmou no início da tarde desta sexta-feira (10), por meio de nota de sua assessoria de comunicação, que registrou uma explosão em um gasômetro da Usina de Ipatinga, na região leste do Estado de Minas Gerais. De acordo com a empresa, até as 14h, não havia registro de vítimas, mas toda a área de risco da usina foi evacuada. A equipe de brigadistas da empresa ...