Economia Bolsonaro sonda sócio do Banco Modal para BNDES Eduardo Centola contribui com propostas e passou a ser cotado para eventual governo; nomes de Paulo Guedes também estão no páreo

Liderando com folga pesquisas de intenção de voto no segundo turno, Jair Bolsonaro (PSL) segue empenhado na montagem de seu eventual governo. O presidenciável sondou recentemente Eduardo Centola, sócio e copresidente do Banco Modal, a se juntar aos quadros de futura equipe econômica. O executivo foi inclusive consultado sobre seu interesse em comandar o BNDES, segundo d...