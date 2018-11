Economia Bolsonaro diz que filho 'pode ter se equivocado' sobre reforma da Previdência O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse nos EUA que não será possível aprovar a reforma da Previdência

O presidente eleito Jair Bolsonaro disse que seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, pode ter se equivocado ao falar que não será possível aprovar a reforma da Previdência. Em encontro com investidores nos Estados Unidos, o filho do presidente disse que o governo "talvez não consiga" votos para aprovar mudanças nas regras da aposentadoria no Congresso Nacional. ...