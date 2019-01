O presidente Jair Bolsonaro disse ontem, em Davos, na Suíça, que o discurso que vai fazer hoje no Fórum Econômico Mundial será “objetivo, curto e direto” e vai abordar a necessidade de se fazer comércio “sem viés ideológico”.

“Tocaremos nestes pontos que eu falei aqui. O discurso foi feito e corrigido, por assim dizer, por vários ministros”, afirmou o presidente, em uma rápida conversa com a imprensa. “Estamos querendo mostrar que o Brasil mudou. O nosso objetivo é apresentar novo Brasil que chega com o nosso governo”, afirmou.

O presidente disse que o Brasil está tomando medidas para que o mundo “restabeleça confiança em nós” e para que os negócios “voltem a florescer sem viés ideológico”.

Bolsonaro afirmou também que a questão das privatizações tem sido debatida com o ministro da Economia, Paulo Guedes. “Tenho certeza que faremos boas privatizações”, disse.

Ele disse ainda que a ideia é ampliar o comércio do Brasil com outros países, especialmente pela questão do agronegócio. “Essa é nossa commodity mais cara, queremos ampliar esse tipo de comércio”, afirmou. “Para isso, estamos aqui para mostrar que o Brasil mudou.”

O presidente evitou fazer comentários mais detalhados sobre a crise na Venezuela. “A Venezuela está com problemas e não é de hoje, e nós esperamos que rapidamente mude o governo lá”, disse

Meio ambiente

Nesta semana, apesar do interesse internacional, o presidente não irá se aprofundar na questão climática em seu discurso ou conversas durante o Fórum Econômico Mundial.

Um membro do mais alto escalão do governo indicou que Bolsonaro vai apenas fazer uma referência ao tema de meio ambiente em seu discurso que será feito hoje. Mas ele não entrará em detalhes.

A avaliação do governo é de que é o momento de mudar o discurso e deixar claro que o Brasil, em termos de proteção ambiental, “temos muito a oferecer” aos demais países.

O governo indicou que já tomou a decisão de permanecer no Acordo de Paris, sobre Mudanças Climáticas. Existia um temor internacional de que o discurso do chanceler Ernesto Araújo significasse um afastamento do Brasil nesses temas.