Economia Bolsonaro deve assinar decreto para permitir capital estrangeiro em bancos no Brasil Medida é um passo adiante no processo que busca reduzir a burocracia e fomentar a concorrência entre instituições financeiras no País

O presidente da República, Jair Bolsonaro, pretende assinar um decreto que permitirá ao Banco Central autorizar diretamente a entrada de capital estrangeiro em instituições financeiras no País. Atualmente, para que um banco estrangeiro atue no Brasil, por exemplo, é necessário ter a autorização do BC, mas também do presidente da República, o que torna o processo burocrático. ...