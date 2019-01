Economia Bolsonaro assina MP para análise de benefícios com indício de irregularidade no INSS Texto também altera regras de concessão, como para o auxílio-reclusão

O presidente Jair Bolsonaro assinou, nesta sexta-feira, 18, a medida provisória que visa a combater fraudes no INSS. O texto, que deve ser publicado ainda nesta sexta em edição extra do Diário Oficial da União, altera regras de concessão de benefícios, como auxílio-reclusão, e promove revisão de benefícios com suspeitas de irregularidades na Previdência Social. De acor...