Economia Bolsonaro anima setor produtivo Representantes do comércio, indústria e agronegócio aguardam com expectativa que promessas sejam cumpridas

Jair Bolsonaro (PSL) foi eleito presidente do Brasil com discurso alinhado com o liberalismo econômico, defendido pelo assessor econômico e futuro ministro Paulo Guedes. O que é visto por representantes goianos do setor produtivo com otimismo, caso as promessas sejam cumpridas. Isso pela oportunidade que enxergam em uma possível redução de barreiras com um novo governo...