Economia Bolsa tem recorde com proposta de reforma

Embalada pela perspectiva de que o plano de reforma da Previdência parece ganhar forma, a Bolsa fechou ontem com novo recorde, aos 98.588,63 pontos, em alta de 0,74%. O dia positivo nos mercados acionários em Nova York também contribuiu para a disposição dos investidores para as compras.“A divulgação da minuta do texto da reforma animou o mercado, mesmo que tenha sido ma...