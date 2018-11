Após ter superado ontem os R$ 3,82, o dólar teve um dia de correção frente ao real e registrou a maior queda entre os países emergentes. Um dos motivos foi a recuperação do petróleo, que interrompeu uma sequência de 12 baixas, além do ambiente interno mais tranquilo.

O dólar à vista fechou com desvalorização de 1,13%, a R$ 3,7837, mesmo sendo véspera de feriado prolongado no Brasil, o que normalmente gera cautela. O Ibovespa se descolou das Bolsas de Nova York e fechou na máxima do dia, aos 85.973,06 pontos, em alta de 1,25%, apoiado especialmente no avanço das ações da Petrobrás. Os papéis PN e ON da estatal terminaram o dia com altas de 3,55% e 1,84%, respectivamente.

Além da alta do petróleo, os papéis da estatal foram beneficiados pela afirmação do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), de que vai pautar com urgência a proposta de revisão do acordo da cessão onerosa na próxima terça-feira (20).

Os investidores seguiram monitorando também as articulações do presidente eleito Jair Bolsonaro, que se reuniu em Brasília com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e com governadores eleitos.

Em Wall Street, os índices operaram no negativo. As ações de tecnologia foram pressionadas por revisões para baixo nas perspectivas e os papéis de bancos pioraram com uma declaração de uma deputada democrata sobre regulação.