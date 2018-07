Economia Bolsa sai do vermelho com noticiário político e fecha em alta de 0,16% Ibovespa terminou aos 77.486,84 pontos, após investidores reagirem com otimismo ao apoio do PP à pré-candidatura de Geraldo Alckmin; dólar caiu 0,06%, encerrando a R$ 3,8423

Após ter caído até 1,90%, o Ibovespa fechou em alta de 0,16%, aos 77.486,84 pontos, em reação à notícia sobre o apoio do PP à pré-candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB). A sinalização de que o ex-governador de São Paulo poderá ter o apoio dos partidos do "Centrão", do qual o PP faz parte, embalou os negócios e anulou as perdas que marcavam a s...