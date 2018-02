Bolsa registra maior queda em 7 anos

O temor de que a economia americana entre em uma fase de superaquecimento provocou pânico ontem no mercado acionário dos EUA, que fechou com a maior queda da história. O movimento de venda acentuou perdas registradas na sexta-feira (2) e se espalhou por Bolsas na Europa, Ásia e América Latina, incluindo no Brasil. Em termos porcentuais, o tombo de ontem foi o maior des...