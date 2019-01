Economia Bolsa opera em ligeira alta e dólar sobe pelo segundo dia seguido As ações que mais valorizaram foram as da Cosan ON, Suzano Papel e JBS ON

O Ibovespa, o principal índice das ações mais negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, fechou o pregão de hoje (16) aos 94.393 pontos, uma ligeira alta de 0,36%. O recorde do índice foi registrado na segunda-feira (14), aos 94.474 pontos. As ações que mais valorizaram foram as da Cosan ON (4,9%), da Suzano Papel (4,4%), e da JBS ON (4,2%). As mai...