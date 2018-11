Economia Bolsa fecha com ganho de 10,2% e dólar em queda

O último dia de outubro foi marcado pela volatilidade no mercado brasileiro e o Ibovespa chegou a subir mais de 1% pela manhã, mas depois oscilou entre altas e baixas, para terminar com ganho de 0,6%, aos 87,4 mil pontos, no segundo maior nível do ano. No mês, a Bolsa acumulou valorização de 10,18%, o maior ganho mensal desde janeiro deste ano. A alta foi influenci...