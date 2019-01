Economia Bolsa encerra semana em leve queda; dólar é cotado a R$ 3,71 Ações mais negociadas no dia foram as da Petrobras, da Vale e da Ambev

O Ibovespa, principal indicador de desempenho da B3 (Bolsa de Valores), fechou esta sexta-feira (11) em queda de 0,16%, a 93.658 pontos. Na última quinta (10), o indicador havia batido mais um recorde no ano, encerrando o dia em 93.805 pontos, com alta de 0,20%. As ações mais negociadas no dia foram as da Petrobras e da Vale (com baixa acima de 1%) e da Amb...