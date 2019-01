Economia Bolsa de valores bate recorde pelo terceiro dia seguido e dólar fecha em queda Moeda norte-americana apresentou variação negativa de 1,02%

A cotação do dólar teve queda no fechamento da B3, a bolsa de valores de São Paulo. A moeda americana ficou em R$ 3,7160, uma variação negativa de 1,02%. O índice Ibovespa, indicador de desempenho das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, fechou com alta de 0,30%, totalizando 91.840 pontos nesta sexta-feira, batendo novo recorde nominal, pelo t...