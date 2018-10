Economia Boletos vencidos acima de R$ 100 já podem ser pagos em qualquer banco Medida faz parte da nova plataforma de cobrança da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), implantada no ano passado

A partir deste sábado, 13, boletos vencidos acima de R$ 100 poderão ser pagos em qualquer banco. A medida faz parte da nova plataforma de cobrança da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) que começou a ser implementada em julho do ano passado. As mudanças estão sendo feitas de forma escalonada, e começaram com a permissão para quitação de bol...