Economia BNDES vai vender a 'campeã nacional' JBS Banco planeja oferecer ao mercado, a um único investidor ou aos poucos na Bolsa, sua fatia de 21,3% na JBS, adquirida entre 2007 e 2009

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está se preparando para vender sua participação de 21,3% na JBS, segundo apurou o Estado. O banco enviará nas próximas semanas carta-convite às instituições financeiras para que elas possam participar do processo. A fatia do BNDES na JBS é avaliada no mercado em R$ 6,8 bilhões, considerando o fechamento da cot...