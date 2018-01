BNDES reduz restrições de crédito para empresas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou ontem que vai reduzir parte das restrições de crédito impostas no início de 2017, ainda na gestão de Maria Silvia Bastos Marques. Entre as mudanças, a instituição disse que passará a financiar até 100% dos projetos de ampliação produtiva de micro, pequenas e médias empresas, por meio do Finame, o no...