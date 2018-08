Economia BNDES quer R$ 10 bilhões com venda de ações

A receita do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com a venda de participações em 2018 será maior que no ano anterior e deve ultrapassar dois dígitos, disse ontem a diretora de mercado de capitais do banco, Eliane Lustosa. Segundo ela, até agora, o banco já arrecadou mais de R$ 6 bilhões com essas operações. A concretização da venda da Fibria...