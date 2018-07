Economia BNDES lança linha de crédito para médias e grandes empresas "É como um cheque especial que vamos deixar disponível para as empresas", disse o presidente do banco de fomento, Dyogo Oliveira

O BNDES vai lançar uma linha pré-aprovada de crédito para médias e grandes empresas que já tenham relacionamento permanente com o banco investirem na compra de máquinas e equipamentos. "É como um cheque especial que vamos deixar disponível para as empresas", disse o presidente do banco de fomento, Dyogo Oliveira. Em entrevista ao Estadão/Broadcast, Oliveira disse que e...