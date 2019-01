Economia BNDES aprova R$ 1,81 bi para implantação de duto de transporte de etanol Sistema existente transportou 2,5 bilhões de litros de etanol em 2017. O objetivo é expandir a capacidade para mais de 8 bilhões de litros ao ano, até 2021

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quinta-feira, 3, que firmou com a Logum Logística S.A (Logum) um contrato de financiamento de R$ 1,81 bilhão para a ampliação da infraestrutura dutoviária e de armazenamento do Sistema Logístico de Etanol, já em operação na região sudeste do País. Em nota, o BNDES informou que o sistema d...