Economia BMW anuncia investimento de R$ 125 milhões no Brasil 'O atraso do Rota 2030, que deveria ter sido iniciado no ano passado, teve custos para nossa operação no Brasil', diz presidente da BMW no Brasil

A BMW do Brasil anunciou na terça-feira, 6, investimento de R$ 125 milhões para produzir na fábrica de Araquari (SC) as novas gerações do sedã Série 3 e do utilitário-esportivo X4. O SUV começa a ser fabricado ainda em dezembro e o sedã, em 2019. A fábrica de modelos de luxo quase perdeu a produção do Série 3, que teve sua nova geração apresentada no mês passado no Sal...