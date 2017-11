Black Friday tem longas filas e multidão em busca de descontos de verdade em shoppings de Goiânia

Os goianos pegaram gosto pela 'Black Friday'. A famosa sexta-feira de promoções, que já é tradição em diversos países, também está movimentando o mercado em Goiás. Na madrugada desta sexta-feira (24), centenas de pessoas aguardavam a abertura da Lojas Americanas, que fica no Shopping Flamboyant, em Goiânia.

As promoções também atraíram muitos clientes para a mesma loja no Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia. Quem esteve lá, enfrentou dificuldade para andar entre as gôndolas sem esbarrar em ninguém. Segundo os consumidores, os doces e produtos de perfumaria eram as mercadorias com os melhores preços.

As cestas de compras estavam cheias, mas a lotação complicou na hora de fazer o pagamento. Algumas pessoas chegaram a aguardar mais de uma hora na fila e precisaram improvisar assentos enquanto esperavam seren atendidas, outras simplesmente acabaram desistindo.

Apesar da movimentação intensa, a gerente de marketing da Fujioka, Roberta, garantiu que as lojas estão preparadas para atender todos os consumidores.

