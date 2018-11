Economia Black Friday espera 100 milhões de consumidores Para este ano, a aposta dos lojistas foi adiantar as promoções, que estão no ar desde o começo da semana

A temporada de superdescontos prometida pelo varejo na Black Friday começa à meia-noite desta quinta-feira, 22, para sexta-feira, 23, tanto nas lojas físicas quanto, principalmente, no comércio pela internet. Este ano, são esperados que 100 milhões de brasileiros aproveitem a data para fazerem alguma compra, de acordo com pesquisa feira pela Boa Vista SCPC (Serviço C...