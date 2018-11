Economia Black Friday deve movimentar R$ 68 mi em Goiás Expectativa dos setor é de que vendas pela internet possam ultrapassar R$ 49 milhões somente em Goiânia, segundo site idealizador da sexta-feira de descontos

A Black Friday ocorrerá na penúltima sexta-feira (23) de novembro. Mas as lojas já iniciaram o mês com ofertas para a data, que tem ampliado a cada ano a relevância para o comércio. A expectativa é de que as vendas online ultrapassem R$ 68 milhões em Goiás na data promocional e que a movimentação fique acima dos R$ 49 milhões somente em Goiânia, segundo dados do site i...