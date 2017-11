Black Friday deve gerar R$ 50 mi em negócios em Goiânia

A Black Friday pegou, supera as vendas do Natal no e-commerce e mantém crescimento de faturamento, afirmam os idealizadores do evento de promoções no Brasil. Em Goiás, a expectativa é de que a data gere movimentação de mais de R$ 68 milhões neste ano. Somente para Goiânia, a previsão é de que o volume de compras ultrapasse os R$ 50 milhões, de acordo com o tráfego mensu...