Bebês nascidos nas primeiras horas de 2019 ganharão plano de previdência; veja como participar

Os bebês que nascerem de parto normal nas duas primeiras horas de 2019 em todo o Brasil serão premiados com um plano de previdência privada no valor de R$ 2.019,00. A ação, intitulada "Bebês da Virada", acontece desde 2015 e, de acordo com a Icatu Seguros, empresa responsável pelo projeto, já beneficiou mais de 100 famílias no País. Para participar da iniciati...