BC reduz taxa básica de juros para 6,75% ao ano, o menor patamar desde 1996

Com inflação sob controle e a atividade econômica ainda lenta, a taxa básica de juros do Brasil caiu para o menor patamar desde que a Selic passou a ser usada como referência para a política monetária, em 1996. O Banco Central (BC) reduziu, na noite de ontem, a taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, de 7% para 6,75% ao ano. Foi o 11º corte consecutivo.

O anúncio dos técnicos do BC atendeu expectativas do mercado, que não conseguia vislumbrar outra coisa desde que em dezembro do ano passado o mesmo colegiado tinha derrubado a Selic em 0,50 ponto porcentual, sinalizando o novo corte de hoje na decisão de então.

Tanto é assim que, de um total de 72 instituições consultadas antes do anúncio do BC pelo jornal O Estado de S. Paulo, 69 esperavam corte de 0,25 ponto porcentual da Selic hoje. Uma casa projetou corte de 0,50 ponto porcentual, para 6,50% ao ano, e duas instituições esperavam pela manutenção da Selic em 7,00% ao ano.

Sinais

Para o economista Pedro Ramos, do Banco Sicredi, os sinais do BC foram claros e portanto não ficou dúvida de que o Copom iria cortar a Selic para 6,75%. “O BC teve várias oportunidades desde a última reunião em dezembro, mas não houve qualquer indício de outra redução a não ser de 0,25 ponto”, diz.

As explicações detalhadas da decisão serão oferecidas por meio de uma ata do encontro que, em função do carnaval, será publicada apenas na quinta-feira da próxima semana, dia 15, às 8 horas.

Para o restante do ano, das mesmas 69 expectativas apuradas, 15 esperam ainda mais um corte da Selic em 0,25 ponto porcentual, levando a taxa média para 6,50%; 41 veem o juro em 6,75%; e o restante (13 casas) acredita que a taxa fechará o ano entre 7,00% e 8,75%.

Pedro Ramos, do Sicredi, diz não estar tão certo quanto aos passos seguintes da política monetária. Ele acredita que o Copom deve manter a Selic em 6,75% até o fim deste ano. Porém, não descarta a possibilidade de queda de 0,25 ponto porcentual em março. “O IPCA de janeiro deve atingir 0,47% e estará muito concentrado em alimentos, mas os núcleos devem continuar favoráveis”, diz.

O economista Marco Caruso, do Banco Pine, espera que o Banco Central encerre o ciclo de queda da Selic em fevereiro, com a taxa em 6,75%. “O BC deve manter um tom de liberdade para o caso de mais uma queda depois, mas deve deixar claro que não é o cenário base.”

Em comunicado, BC sinaliza que deve interromper ciclo de cortes

Em comunicado ontem, os técnicos do Copom sinalizaram que, para a próxima reunião, marcada para o fim de março, o Banco Central (BC) deve interromper o ciclo de cortes na taxa básica de juros, iniciado em outubro de 2016. De lá para cá, a Selic saiu de 14,25% para os atuais 6,75%. O comunicado ressalta, porém, que a previsão não considera alterações do mercado. “Essa visão para a próxima reunião pode se alterar e levar a uma flexibilização monetária moderada adicional, caso haja mudanças na evolução do cenário básico e do balanço de riscos”, ponderou o BC. Segundo analistas do mercado, o que preocupa os técnicos do BC é, além da política doméstica, o caminhar de fatos externos, na linha da queda acentuada dos mercados em Nova York na última segunda-feira. “O Copom ressalta que os próximos passos da política monetária continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos, de possíveis reavaliações da estimativa da extensão do ciclo e das projeções e expectativas de inflação”, completou o colegiado, em nota.

Grandes bancos já anunciam cortes

Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander anunciaram, na sequência da decisão do Banco Central de cortar a básica de juros da economia - a Selic -, de 7,00% pra 6,75% ao ano, que vão repassar a redução para suas principais linhas de crédito. Os juros menores vão beneficiar, conforme comunicados dessas instituições, pessoas físicas e jurídicas. Trata-se da nona redução consecutiva que os bancos anunciam desde o início do processo de afrouxamento monetário por parte do Banco Central.

No Banco do Brasil, as novas taxas começam a valer a partir da próxima sexta. No caso das pessoas físicas, o juro menor será para os empréstimos em que o cliente oferecer seu automóvel como garantia, nos quais as taxas serão reduzidas de 1,83% ao mês para 1,73% ao mês, na faixa mínima. Já no caso das linhas em que o cliente oferece seu imóvel como garantia, o chamado home equity, os juros mínimos passam de 1,40% ao mês para 1,38% ao mês.

No financiamento de veículos novos e seminovos, contratados via canal mobile - no aplicativo do BB -, a taxa passará para 0,93% ao mês, ante 0,95% ao mês cobrados até então. Para as linhas de empréstimo pessoal sem garantia, o juro mínimo será reduzida de 3,33% ao mês para 3,31% ao mês.

O BB destaca ainda que também reduzirá os juros para pessoas jurídicas. Na linha desconto de cheque, as taxas mínimas passarão para 1,32% ao mês ante 1,34%. No desconto de títulos, vão cair dos atuais 1,16% ao mês para 1,14% ao mês. Os juros de linhas de capital de giro e antecipação de recebíveis para lojistas também ficarão mais atrativos.

O Santander informou que as novas taxas vão valer a partir da próxima segunda-feira, dia 12. O juro mínimo do financiamento de veículos cairá de 1,08% para 0,97% ao mês. No crédito pessoal, passará de 1,59% para 1,57% ao mês, e, no cheque especial, de 2,25% ao mês para 2,23% ao mês.

“Estamos no menor patamar histórico da taxa básica no País. Temos o compromisso de levar a dinâmica de redução deste componente dos juros bancários aos nossos clientes, para que eles possam prosperar cada vez mais”, afirma Eduardo Jurcevic, superintendente executivo de Produtos de Crédito à Pessoa Física do Santander.

Já o Bradesco informou que vai repassar o corte de 0,25 ponto porcentual da taxa Selic em suas principais linhas de crédito de pessoa física e pessoa jurídica.

No Itaú Unibanco, as novas taxas passam a valer a partir do dia 14. Segundo o banco, haverá redução das taxas do empréstimo pessoal para pessoas físicas, com a taxa mínima passando de 1,48% para 1,37% ao mês. Para micro e pequenas empresas, serão alterados os juros cobrados na linha de capital de giro. O banco destaca ainda, em nota, que no crédito a veículos, no qual apresentou crescimento do volume concedido no quarto trimestre de 2017 pela primeira vez em 21 trimestres, já vem reduzindo a taxa de financiamento, convergindo com a queda da Selic.

Apesar da redução dos juros, o presidente executivo do Itaú Unibanco, Candido Bracher, afirmou que espera que os spreads se mantenham estáveis neste ano.