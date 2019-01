Economia BC lança 'assistente virtual' para consulta de informações sobre dívidas e contas A versão inicial da ferramenta auxilia o cidadão na consulta de certidão de quem não possui nenhum relacionamento com instituições financeiras

O Banco Central informou nesta quinta-feira, 24, por meio de nota, que está lançando o Din, seu assistente virtual (Chat Bot). O Din estará disponível na página do Registrato - sistema em que o cidadão pode consultar relatórios com informações sobre operações de crédito e relacionamento com bancos. "Em sua versão inicial, o Din vai auxiliar o cidadão a consultar relató...