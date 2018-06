Economia BC interrompe venda de dólares pela primeira vez em um mês Esse tipo de venda tem o objetivo reduzir as pressões sobre a divisa

Com menos pressões do mercado internacional, o Banco Central (BC) deixou de vender dólares no mercado futuro, neta terça-feira (19). Pela primeira vez desde 11 de maio, a autoridade monetária interrompeu os leilões de swap cambial, que têm por objetivo reduzir as pressões sobre a divisa. Amanhã (20), o Comitê de Política Monetária do Banco Centra...