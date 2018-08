Economia BC faz leilão extra de US$ 1,5 bi em swap cambial para conter dólar Intervenção teve efeito, mas moeda americana continua em alta

Com o avanço do dólar comercial frente nesta quinta-feira (30), quando chegou a valer quase R$ 4,17, o Banco Central (BC) anunciou, no início da tarde, o leilão de US$ 1,5 bilhão em contratos de swap cambial – equivalente à venda de dólares no mercado futuro – para tentar conter a alta da moeda norte-americana. Ao todo, no dia de hoje, ...