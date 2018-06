Economia BC anuncia mais US$ 10 bilhões para segurar volatilidade do dólar Moeda norte-americana fechou esta quinta-feira (14) em alta de 2,5%, vendido a R$ 3,8119, o maior valor dos últimos 13 meses

O Banco Central informou hoje (14) em nota que deve oferecer mais US$ 10 bilhões em contratos de swap cambial, equivalente à venda de dólares no mercado futuro, a partir da semana que vem. A medida busca injetar liquidez no mercado de câmbio para evitar a volatilidade da moeda norte-americana. Na cotação desta quinta-feira, o dólar fechou com alta de 2...