Economia BB lidera ranking de reclamações no segundo trimestre No total, o BC recebeu 9.878 reclamações contra todas instituições financeiras

O Banco do Brasil liderou o ranking de reclamações contra instituições financeiras com mais de 4 milhões de clientes no segundo trimestre, informou hoje (15) o Banco Central (BC). No período, o BC recebeu 1.590 queixas consideradas procedentes contra o banco público, sendo a maioria relacionada à “oferta ou prestação de informação a respeito de produtos e serv...