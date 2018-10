Economia BB confirma saída de Paulo Caffarelli a partir de novembro Presidência do Banco do Brasil será ocupada por Marcelo Augusto Dutra Labuto, atual vice-presidente de Negócios de Varejo da instituição

O Banco do Brasil confirmou, conforme antecipou nesta quinta-feira, 25, a Coluna do Broadcast, que Paulo Caffarelli deixará a presidência da instituição a partir de novembro. Em seu lugar, também foi confirmada a indicação do vice-presidente de negócios de varejo do banco, Marcelo Labuto, por indicação do presidente Michel Temer, em conformidade com o estatuto social...