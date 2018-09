Economia Bandeira vermelha na conta de luz deve permanecer até o final do ano Nem a chegada do período chuvoso, em novembro, gerará alteração na cor da bandeira tarifária, segundo o diretor geral do Operador Nacional do Sistema (ONS), Luiz Eduardo Barata

O diretor geral do Operador Nacional do Sistema (ONS), Luiz Eduardo Barata, disse nesta quinta-feira, 13, que até o final do ano a bandeira vermelha do setor elétrico continuará acionada, mesmo com o início do período chuvoso em novembro, porque seria temerário desligar termelétricas em um momento de escassez hídrica. "Até porque para as distribuidoras também seria t...