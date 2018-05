Economia Bancos terão atendimento em horários especiais em dias de jogos do Brasil Segundo a Asban, os horários serão os mesmos tanto para agências da capital como do interior do estado

As agências bancárias terão atendimento em horários especiais nos dias de jogos do Brasil durante o período da Copa do Mundo 2018. De acordo com a Associação de Bancos (Asban), esses horários serão os mesmos tanto para agências da capital como do interior do estado. No entanto, os bancos deverão seguir determinação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e afix...