Economia Bancos retomaram 70 mil imóveis por falta de pagamento desde 2014 Inadimplência cresceu à medida que a crise elevou o desemprego e reduziu a capacidade financeira das famílias

BRASÍLIA - Com a alta inadimplência nos financiamentos imobiliários provocada pela crise econômica, o número de imóveis retomados pelos bancos disparou nos últimos anos. Desde o início de 2014, as cinco maiores instituições financeiras do País retomaram R$ 11,5 bilhões em imóveis por falta de pagamento. O setor estima que essa cifra corresponde a c...