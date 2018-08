Economia Bancos privados poderão fazer o depósito do PIS/Pasep para clientes Até então, quem não tinha conta na Caixa ou no BB, necessariamente teria que comparecer pessoalmente às agências de um desses bancos públicos para fazer o resgate

