Economia Bancos colocam em dúvida renovação de contrato entre Multiplus e Latam Em função de questões fiscais e do fato de a aérea ter seu próprio programa de fidelidade no Chile, instituições como Santander e UBS passaram a considerar improvável a manutenção do acordo, que vence em 2024; valor da Multiplus poderia cair 66%

A parceria entre a companhia aérea Latam e a empresa de fidelidade Multiplus pode estar perto do fim. Desde o fim de maio, analistas do mercado financeiro têm colocado em dúvida a renovação do contrato entre as duas, que vence em 2024. O fim do acordo poderia fazer o valor de mercado da Multiplus cair 66%, segundo o banco suíço UBS. Hoje, a empresa é avaliada em R$ 4...