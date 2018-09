Economia Bancos cancelam contas de corretoras de criptomoedas Impasse chega ao investidor, que precisa arcar com custos operacionais para transferir dinheiro para as corretoras

Bancos e corretoras de criptomoedas têm travado uma batalha que foi parar no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). De acordo a Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain (ABCB), há dezenas de casos em que empresas do setor tiveram suas contas fechadas pelas instituições. O impasse chega ao investidor, que precisa arcar com custos operacionais para t...