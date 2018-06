Economia Banco oferece acesso a contas por WhatsApp Por meio de um sistema de inteligência artificial, um robô virtual "conversa" com o cliente do banco em linguagem natural

Clientes do Banco do Brasil poderão fazer consultas à conta-corrente por meio do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp e por meio da rede social Twitter. As consultas serão respondidas por um sistema de inteligência artificial. O serviço será liberado gradualmente para os clientes do banco nas próximas semanas. No WhatsApp, o Banco do Brasil vai oferecer oi...