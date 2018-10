Economia Banco Mundial corta previsão de crescimento do PIB do Brasil em 2018 para 1,2% Instituição avalia que a situação geral do Brasil 'parece preocupante, com considerável incerteza política'

O Banco Mundial cortou pela metade a previsão de crescimento da economia brasileira em 2018 e agora prevê expansão de 1,2% neste ano. A instituição também reduziu a expectativa de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019. Em relatório divulgado nesta sexta-feira, 5, a instituição avalia que a situação geral do Brasil "parece preocupante, com considerável incerteza p...