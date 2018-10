Economia Banco Central mantém pela 5ª vez taxa de juros em 6,5% ao ano Com isso, Selic permanece no nível mais baixo da série histórica do Copom, iniciada em junho de 1996

A primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) após a definição eleitoral decidiu, com unanimidade, pela manutenção da taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, em 6,50% ao ano. Trata-se do quinto encontro consecutivo sem alteração. Com isso, o juro permanece no nível mais baixo da série histórica do Copom, iniciada em junho d...