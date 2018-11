Economia Banco Central leiloará US$ 2 bilhões para conter alta do dólar Desde o fim de agosto, a autoridade monetária não fazia esse tipo de operação

Para conter a alta do dólar, o Banco Central (BC) leiloará nesta terça-feira (27) US$ 2 bilhões das reservas internacionais com o compromisso de comprar o dinheiro daqui a alguns meses. Desde o fim de agosto, a autoridade monetária não fazia esse tipo de operação. Os leilões ocorrerão em duas etapas, das 12h15 às 12h20 e das 12h35 às 12h40. O montante a ser leiloa...